Congratulations to the following Trinity School students!:

Eighth Grade: Timothy Handlin, Joshua Hass, Abigail Rasmussen, Bethany Schultz.

Seventh Grade: Damien Benzinger, Isaiah Gruett, Joshua Gustafson, Jordyn Leopold.

Sixth Grade: Johnny Handlin, Alex Rajek, Croix Woller.

Fifth Grade: Avery Hoff, Emma Hoff, Chloe Malinowski, Elexa Emmer, Lacey Frisch, Olivia Dzwonkowski, Michael Quong, Ethan Rasmussen, Brooke Rudie, Jalie Severt, Sam Gruett, Sophie Wendorf.