Several local grads recognized via NTC’s President’s list

Northcentral Technical College is pleased to announce the President’s List for outstanding academic achievement for the 2016-17 academic year. The following students enrolled in a post-secondary program earned a 3.75 grade point average or above during the fall and/or spring semester: ATHENS– Sarah Aschbrenner, Richard Bertschinger, Katelyn Felzkowski, Erika Goldbach, Ty Halopka, Sheila Lewandowski, Alex Lorek, Crystal Reid, Kaylyn Schreiner, Joshua Soper; GLEASON– Bryer Nichols, Samuel Gooch, Bernadet Leder, Justin Mondeik, Tosha Schreiber; IRMA- Erik Folta, Tammy Kautz, Benjamin Mehring, Morganne Noland, Nina Parks; MERRILL– Valerie Amelse, Zachary Anderson, Amanda Asud-Khalique, Nicole Beckman, Randi Bondioli, Cynthia Booher, Brad Doescher, Anna Finnell, Connor Finucan, Brandi Fornal, Tyler Gehrdes, Houston Gerbig, Lance Gerbig, Monica Gruetzmacher, Thomas Grund Jr, Melissa Hahn, Olivia Heitz, Monica Helman, Beth Houle, James Hughes, Jacob Jensen, Ben Kropidlowski, Donald Leander, Youngmin Lee, Cassandra Lynam, Christine Malovrh, Ryan Marsceau, Larisa Millis, BreAnn Nelson, Rachelle Neumann, Tim Nowak, Glenda Oslage, MacKenzie Points, Makyla Prentice, Luana Reath, Rebecca Renken, Brittany Rousseau, Allison Sabatke, Rickey Scott, Joseph Sczygelski, Angela Smith, Jeanette Smith, Kyle Swan, Amber Talbot, Eric Taylor, Megan Wegner, Jenna Weiler-Kops, Linda Works; TOMAHAWK– Andrew Alberg, Ann Brigham, Joe Lafond, William Maki, Macy Mullen, Matthew Robertson, Michael VonNeupert.