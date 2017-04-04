Merrill High School Third Quarter Honor Roll 2016-17

GRADE 9
Highest Honors (4.0): Eve Akey, Kamille Ament, Ty Bailey, Abigail Burgener, Dawson Dengel, Cody Depies, Elizabeth Hartson, Abbigail Krueger, Isabella Laufenberg, Jacob Leopold, Macy Marion, Reese Mrachek, Caleb Novitch, Aliyah Pillai, Allison Schlegel, Allison Smith, Brandon Stolz, Madison Sturm, Ananda Van Wie, Austin Wiederhoeft.
High Honors (3.75-3.99): Jake Bailey, Michael Casper, Savannah Guenther, Katelyn Hahn, Skylar Herdt, Rylee Hoeppner, Madeline Leischer, Logan O’Connell, Anna Rydeski, Sophia Schroeder, Connor Sczygelski.
Honors (3.5-3.74): Vaughn Albrecht, Carter Bayer, Rachel Berg, Abby Bucknell, Breann Cagle, Aleecia Dawson, Mercedes Gilson, Makyah Goetsch, Jared Heller, Mackenzee Hoffman, Isabelle Kelly-Lowrie, Jakob Mattson, Hannah Mikalauski, Alexa Pozorski, Allysen Semling, Star Spiegel, Izabella Troyer, Sadie Wakefield, Tapanga Woller.
GRADE 10
Highest Honors (4.0): Abrahm Akey, Kaitlyn Arndt, Kathryn Ball, Aimee Black, Chase Bonnell, Jayda Bushor, Lily Cordova, Rianna Dowds, Taleigh Fox, Morgan Henrichs, Emma Jaeger, Chloe Morris, Rylee Mrachek, Izabella Prebeg, Amber Skiff, Journey Smith, Quinn Steckbauer, Rachel Sukowaty, Allison Tabor, Nora Trapp, Hunter Wallace, Gwen Wheat, Olivia Wheat.
High Honors (3.75-3.99): Dayton Frederick, Robert Hinner, Sierra Humphrey, Dana Kalepp, Stephen Koch, Taylor Korman, Erin Lemke, Mackenzie Massa, Robert Oestreich, Alexandria Patton, Mary Pawlicki, Megan Schroder, Taylor Sondelski.
Honors (3.5-3.74): Jamie Bartz, Kelsie Belfiori, Xandra Bienfang, Sydney Brandenburg, Kyah Eggebrecht, Vincent Galella, Sheena Kalepp, Mackenah Krause, Bradley Leiskau, Criztal Martinez, Wesley McIntyre, William Opsahl, Noah Parrett, James Pawlicki, Jordan Payne, Morgan Peterson, Brendan Root, Molly Rydeski, Anna Skoviera, Skylar Stubbe, Alec Vosburgh, Tyler Wolff.
GRADE 11
Highest Honors (4.0): Noah Bolling, Kade Bonnell, Maddix Bonnell, Christina Doering, Taylor Krueger, Renee Moonen, Jacob Novitch, Brant Raleigh, Lily Reimann, Rachel Rell, Jacob Romang, Autumn Schenzel, Hailey Schult.
High Honors (3.75-3.99): Lindsey Casper, Adam Laehn, Isaac Meyer, Julia Stencil, Aidan Tautges.
Honors (3.5-3.74): Emalee Alexander, Tyler Baade, Lea Beckman, Kobe Blake, Zachary Boehm, Dominic Davis, Adam Detert, Bradley Draxler, Andreou Goetsch, Nathanial Grefe, Desirae Hoff, Logan Humphrey, Allison Kloth, Nevada Laabs, Brianna Maas, Casie McAllister, Catherine Murray, Joshua Palazzo, Alexander Pfingsten, Emily Sczygelski, Ian Springborn, Abigail Tveten, Morgan Wardall, Mariyah Weber.
GRADE 12
Highest Honors (4.0): Hannah Ament, Tyler Belfiori, Jacob Collinsworth, Jeffrey Fillmore, Mitchell Jaeger, Travis Juedes, Mckenzie Kimmons, Anton Lee, Ryan Leskela, Victoria Mikalauski, Grace Ollhoff, Deanta Saunders, Sierra Severt, Dorian Stadler, Makayla Taylor, Justin Wanie, Allison Winter-Reed, Keia Woller.
High Honors (3.75-3.99): Gretta Fermanich, Jonathan Gruetzmacher, Todd Grund, Robert Hartson, Serena Helman, Marissa Helvey, Olivia Hostvedt, Caitlyn Kolehouse, Chelsey Lamonica, Kyla Magray, Maria Pankow, Alisha Scantlin, Chevy Schmidt, Stephanie Schroder, Morgan Schwartzman, Sabrina Stiernagle, Elizabeth Wegner, Katelyn Zelinski.
Honors (3.5-3.74): Dylan Alft, Kelsey Amelse, Morgan Bloch, Jack Bucknell, Jacob Dawson, Daniel Duginski, Draco Fink, Sarah Gessler, Bailee Golisch, Hugh Hanig, Connor Howard, Taylor Jahnke, Nathan Koch, Claire Krueger, Maria Lokemoen, Alyssa Merkel, Katelyn Nelson, Treven Oberg, Tad Pike, Justin Pintor, Bryce Rajek, Trista Rathke, Sydney Ruplinger, Emily Schroeder, Brett Seubert, Don Seubert III, Emerson Small, Brian Timm, Justin Tousignant, Joshua Wayda, Kyle Webie, Elizabeth Weix, Ava Willett, Isabelle Yu.