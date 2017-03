Gleason Ice Oval Final Point Standings 2017

CART

Peewee

A. Jaje, 21; G. Albrecth, 13; K. Baumann, 13.

Junior 0-300cc

D. Dengel, 21; E. Marczak, 18; L. Mosher, 15.

Open sotck

J. Eisner Jr., 20; J. Pophal, 13; D. Dengel, 13.

Junior 5hp

A. Jaje, 19; Z. Grenwalt, 16; K. Jaje, 15.

Junior 5.5hp

D. Dengel, 20; A. Jaje, 14; H. Schreiber, 12.

880cc limit/micro sprint

J. Esiner, Jr., 18; J. Mondeik, 15; D. Dengel, 12.

L-206 Briggs Sealed Motor

G. Albrecht, 21; B. Bennish, 7; D. Schmirler, 6.

Junior/5.5 hp/modified

D. Dengel, 21; H. Schreiber, 13; L. Baumann, 9.

0-300cc/FA/no reed valve/single cylinder

D. Dengel, 20; J. Cole, 17; S. Keen, 13.

0-340 cc/fan & FA

D. Dengel, 19; K. Gross, 16; S. Keen, 14.

0-440 cc/liquid/ suspension

D. Dengel, 20; K. Gross, 19.

Factory mini cart

J. Mondeik, 20; E. Staeck, 19; D. Dengel, 13.

0-400cc

K. Gross, 17; D. Dengel, 15; K. Kress, 7.

0-440 cc

D. Dengel, 21; K. Gross, 1; R. Mathie, 1.

Adult

J. Mondeik, 15; S. Keen, 7; L. Mosher, 6.

Up tp 5.5 hp & L head

J. Mondeik, 21; E. Staeck, 18; D. Dengel, 15.

800 cc limited

K. Gross, 21.

800cc limited open

J. Mondeikm 20; J. Eisner Jr. 18; D. Dengel, 16.

SLED

0-440cc

T. Volm, 19; M. Bennett, 14; S. Volm, 10.

0-340cc

M. Cornelius, 14; T. Palubicki, 13; D. Berger, 9.

Junior

H, Ahlers, 17; R. Klinger, 14; D. Brandner, 14.

120 Mod

K. Tessman, 21; T. Bell, 18; J. Stankowski, 5.

0-440cc

M. Bennett, 14; S. Krueger, 10; A. Gilles, 9.

0-300cc/stock

T. Palubicki, 21; B. Sowinski, 17; M. Masiakowski, 13.

0-440cc/liquid leaf spring/fan &f/a (Mod)

T. Palubicki, 14; M. Cornelius, 14; D. Berger, 11.

120cc (Stock) TROPHY

K. Tessman, 21; Kay. Tessman, 17; T. Bell, 15.

0-600cc/ fan & f/a & 0-500cc liquid/ IFS (Mod)

M. Bennett, 12; J. Schilleman, 7; M. Grenwalt, 7.

0-440 cc/liquid/leaf spring/fan & f/a (Mod)

T. Volm, 14; M. Bennett, 14; T. Walker, 13.

0-300 cc/single fan &f/a/ no reeds/ leaf spring (Mod)

N. Mccann, 17; I. Miller, 15; N. Franz, 14.

Snow Shack F-340 (F-340 sleds ONLY)

R. Klinger, 20; H. Ahlers, 18; D. Matuszewski, 15.

0-440 cc/leaf spring/fan & f/a (Mod)

T. Walker, 14; M. Bennet, 14; T. Volm, 8.

0-300 cc/stock/ single/ leaf spring (stock)

T. Miller, 19; N. Stenberg, 15; B. Miller, 15.

Junior 0-340 cc/fan & f/a/ leaf spring (Mod)

D. Brandner, 21; B. Bell, 17; H. Ahlers, 11.

0-800 cc/fan & 600cc liquid/ IFS (Mod)

M. Bennett, 13; M. Grenwalt, 7; J. Schilleman, 6.

0-340 cc/ stock/ leaf spring (Stock)

D. Brandner, 18; T. Palubicki, 16; S. Volm, 14.

0-800 cc/ IFS (Mod)

S. Krueger, 8; M. Bennett, 7.

0-300 cc / twin fan & f/a/ leaf spring (Mod)

T. Palubicki, 18; B. Sowinski, 13; N. Franz, 13.

ATV

Peewee-stock

B. Woller, 20; J. Wergin, 12; M. Albretch, 11.

Open modified two-stroke

T. Watz, 21; T. Tarlton, 15; Z. Dlobik, 13.

Peewee-super stock

H. Haltinner, 21; D. Matuszewski, 18; D. Schmirler, 10.

Stock 2&4 stroke

S. Prince, 21; L. Maluegge, 17; A. Pfingsten, 8.

Open Four- Stroke

K. Haltinner, 14; K. Hackback, 12; J. Jensen, 11.

Non-studded

K. Gross, 14; J. Stricklin, 13; D. Seis, 13.

0-500cc/air hammer / FA only

J. Haltinner, 21; J. Maurisak, 18; N. Stenberg, 10.

0-250 cc/ two-stroke

Z. Dlobik, 20; D. Rockman, 12; K. Borchardt, 10.

Junior Open mini quad

D. Matuszewski, 19; H. Haltinner, 19; D. Schmirler, 11.

Junior 0-350 cc/four stroke & blaster

B. Brown, 20; D. Woller, 19; J. Stiver, 1.

Unlimited/any engine

J. Jensen, 19; K. Haltinner, 17; S. Prince, 9.

Improved stock

J. Haltinner, 20; T. Cannon, 16; A. Haltinner, 15.

Super modified / ATV engine only

K. Haltinner, 18; J. Jensen, 13; S. Prince, 12.

PeeWee 0-150cc

J. Wergin, 7; M. Renken, 7; C. Plautz, 6.

Non-studded four wheel drive

D. Seis, 7; W. Asbach, 1; S. Rasmussen, 1.

BIKE

Peewee

H. Rhode, 21; K. Jahnke, 6.