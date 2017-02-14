Merrill High School Honor Roll – 2nd Quarter 2016-17

Grade 9
Highest Honors (4.0): Eve Akey, Kamille Ament, Jake Bailey, Ty Bailey, Abigail Burgener, Dawson Dengel, Cody Depies, Katelyn Hahn, Elizabeth Hartson, Grace Heldt, Mackenzee Hoffman, Reese Mrachek, Caleb Novitch, Logan O’Connell, Aliyah Pillai, Sophia Schroeder, Connor Sczygelski, Madison Sturm, Izabella Troyer, Ananda Van Wie, Austin Wiederhoeft.
High Honors (3.75-3.99): Breann Cagle, Michael Casper, Skylar Herdt, Isabella Laufenberg, Madeline Leischer, Macy Marion, Alexa Pozorski, Anna Rydeski, Allison Smith.
Honors (3.5-3.74): Rachel Berg, Bailey Buckholt, Abby Bucknell, Aleecia Dawson, Jack Ford, Makyah Goetsch, Savannah Guenther, Rylee Hoeppner, Isabelle Kelly-Lowrie, Abbigail Krueger, Bayen Lemmon, Jacob Leopold, Jakob Mattson, Hannah Mikalauski, Allison Schlegel, Jacob Schnabl, Allysen Semling, Brandon Stolz, Sadie Wakefield, Tapanga Woller.
Grade 10
Highest Honors (4.0): Abrahm Akey, Kaitlyn Arndt, Kathryn Ball, Aimee Black, Chase Bonnell, Jayda Bushor, Lily Cordova, Rianna Dowds, Taleigh Fox, Morgan Henrichs, Bailey Iwen, Emma Jaeger, Stephen Koch, Chloe Morris, Rylee Mrachek, Mary Pawlicki, Izabella Prebeg, Amber Skiff, Allison Tabor, Nora Trapp, Hunter Wallace, Gwen Wheat.
High Honors (3.75-3.99): Kaylee Bowe, Kyah Eggebrecht, Sierra Humphrey, Caitlin Jaeger, Spencer Johnson, Dana Kalepp, Taylor Korman, Erin Lemke, Criztal Martinez, Makayla Nelson, Robert Oestreich, William Opsahl, Megan Schroder, Anna Skoviera, Journey Smith, Taylor Sondelski, Quinn Steckbauer.
Honors (3.5-3.74): Kelsie Belfiori, Melony Bolling, Vincent Galella, Robert Hinner, Mackenzie Massa, Christian Matson, Lydia Matteson, Mckenna Meunier, James Pawlicki, Katie Pfuhl, Hanna Proulx, Brendan Root, Molly Rydeski, Holden Smith, Logan Stadler, Raelynn Stubbe, Alec Vosburgh, Olivia Wheat, Tyler Wolff.
Grade 11
Highest Honors (4.0): Noah Bolling, Maddix Bonnell, Christina Doering, Taylor Krueger, Jacob Novitch, Brant Raleigh, Rachel Rell, Autumn Schenzel, Hailey Schult.
High Honors (3.75-3.99): Kade Bonnell, Bradley Draxler, Desirae Hoff, Adam Laehn, Isaac Meyer, Jacob Romang, Aidan Tautges, Morgan Wardall.
Honors (3.5-3.74): Emalee Alexander, Tyler Baade, Lea Beckman, Bonnie Blaise, Kobe Blake, Zachary Boehm, Lindsey Casper, Andreou Goetsch, Allison Kloth, Casie Mcallister, Zachary Mootz, Joshua Palazzo, Alexander Pfingsten, Lily Reimann, Paige Sondelski, Ian Springborn, Julia Stencil, Riley Young.
Grade 12
Highest Honors (4.0): Kelsey Amelse, Hannah Ament, Bailee Golisch, Mitchell Jaeger, Nathan Koch, Ryan Leskela, Grace Ollhoff, Maria Pankow, Taya Randall, Stephanie Schroder, Brett Seubert, Trevor Stadler, Justin Wanie, Allison Winter-Reed.
High Honors (3.75-3.99): Tyler Belfiori, Robert Hartson, Serena Helman, Marissa Helvey, Olivia Hostvedt, Victoria Mikalauski, Trista Rathke, Alisha Scantlin, Emily Schroeder, Don Seubert III, Sierra Severt, Sabrina Stiernagle, Kyle Webie, Charles Wensel, Faith Wheat, Keia Woller, Katelyn Zelinski.
Honors (3.5-3.74): Dylan Alft, Morgan Bloch, Jacob Collinsworth, Jacob Dawson, Jonathan Gruetzmacher, Jacob Grund, Connor Howard, Taylor Jahnke, Caitlyn Kolehouse, Claire Krueger, John Langren, Kyla Magray, Mckenna Marion, Katelyn Nelson, Luke Pfingsten, Joseph Sampo, Deanta Saunders, Morgan Schwartzman, Megan Sczygelski, Makayla Taylor, Molly Wayda, Ava Willett.